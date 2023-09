Georges Sorel, le révolutionnaire conservateur : Entretien avec Rodolphe Cart (VIDÉO)

Georges Sorel est un des penseurs politiques français les plus curieux, les plus inclassables et, ce faisant, les plus surprenants. Tout à tour conservateur, socialiste, nationaliste ou encore bolchévique, Sorel est tout cela à la fois, et aucune de ces étiquettes ne lui convient néanmoins tout à fait. Un tel personnage méritait donc qu’on s’intéressât à nouveau à lui afin d’apporter un regard neuf sur son œuvre. C’est justement ce qu’a tenté de faire Rodolphe Cart dans son livre : Georges Sorel, le révolutionnaire conservateur, qui examine en détails la vie et la pensée de Sorel ainsi que l’apport de ce dernier au combat politique de notre temps.