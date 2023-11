"On peut habiller les revirements présidentiels de

"gaullisme", de "politique arabe de la France", de stratégie "singulière et centrale", la vérité est plus simple, plus grave aussi. Jusque dans sa politique étrangère, Emmanuel Macron est l’otage des fractures françaises." https://t.co/6I0irSTAfO

— Vincent Tremolet de Villers (@vtremolet) November 13, 2023