Les deux MAUX de la France:

-les juges

-les journalistes

sources de décalage avec le réel

(Pour mémoire savez-vous quels ont été les corps les plus épurés en 1880/90 ( installation de la République) et en 1944 ( Libération) ?

… Les juges et les journalistes.

A méditer… https://t.co/i6dIRweuKO

— Jean-Yves Le Gallou (@jylgallou) August 5, 2023