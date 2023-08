🔴Excellente analyse sur l’offensive en cours sur la liberté d’expression via l’instauration du délit de blasphème en Suède et au Danemark.

Les gouvernements suédois et danois sont en train de plier sous les coups de boutoirs des islamistes ⤵️ https://t.co/ambAPYOpdM

— Carine Azzopardi (@CarineAzzopardi) July 31, 2023