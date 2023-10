Il y a du mieux : la France n'a jamais formé autant de nouveaux médecins depuis le début des années 70. On s'approche des 10.000 par an ! Mais vu la hausse et le vieillissement de la population, il faudrait sans doute parvenir jusqu'à 13.000 / 15.000.

▶️ https://t.co/NkT4vY8fEy https://t.co/wnAXGD0PU4 pic.twitter.com/BRgaDVWf2Q

— Aymeric Pontier (@aympontier) September 29, 2023