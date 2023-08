Le crystal meth est une substance hautement addictive considérée comme l’une des drogues les plus dangereuses au monde. La “cocaïne du pauvre” est réalisée à partir d’ingrédients en vente libre. Sa consommation en Europe prend de l’ampleur, de grandes quantités étant clandestinement produites aux Pays-Bas. Et elle fait notamment des ravages en Allemagne où les consommateurs de cette drogue de la performance sont de plus en plus nombreux :

Source : France 24