Paris 2024 : des QR codes pour circuler aux abords des sites olympiques…

Été 2021 : des journalistes pensent que le pass durera 15 jours. On essaie de leur expliquer qu’il se déclinera à toutes les sauces et qu’on est passé d’une société reposant sur les libertés à une société d’autorisations. Diagnostic : on est fous, complomachin et idiots, ça… — Marie-Estelle Dupont (@dupontmarieest1) November 29, 2023

Et les plus doués diront "nan mais c'est pas dans tout Paris, et puis c'est que pendant les JO, et puis quoi sortir ton tel pour montrer ton QR code, c'est facile, ça prend quoi 1 seconde de ta life".

Le talent. — Euterpe s'amuse (@euterpe_samuse) November 29, 2023

"Vous aurez un QR code": une dérogation sera nécessaire pour circuler dans Paris lors des J0 2024

. #Nunez c’est Beria le QR code et la reconnaissance faciale en plus. Il n’y a plus de frontières extérieures mais il faut des laissez passer pour circuler à l’intérieur! pic.twitter.com/vS7bZ9n1nG — Jean-Yves Le Gallou (@jylgallou) November 29, 2023