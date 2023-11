Laurent Ozon : “Nous avons inventé une civilisation qui détruit l’envie de vivre”, démonstration à Séoul (0,53 enfant par femme)

Le laïcisme religion officielle, en interdisant toute transcendance, a entraîné en 1 siècle la disparition de la morale de l’abnégation, la disparition de la famille stable comme norme sociale, et la perte de l’espérance collective autant qu’individuelle. Donc le refus de la vie.

— Pascal Gannat Ex C R et Pdt Groupe #PDLL (@PGannat) November 29, 2023