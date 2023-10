L'Allemagne a 24% d'habitants (83M) en plus que la France (67%), mais 22% de profs en moins (702k vs 859k). On peut donc imaginer, vu que le niveau éducatif y est similaire voire supérieur, que les profs y bossent presque 50% de plus.

Pas choquant qu'ils soient bien mieux payés.

