Ils ont agressé ? Violé ? Volé ?

Non, ils juste ont installé une pancarte sur la grille d’un parc pour dénoncer l’insécurité.

Et depuis la justice d’extrême-gauche les persécute et les met sous contrôle judiciaire. Quelle honte.. pic.twitter.com/csjS3K0OtB

— Damien Rieu (@DamienRieu) September 27, 2023