Les nationalités surreprésentées dans la criminalité et la délinquance sont les mêmes d’un pays à l’autre

🚨 Immigration & insécurité

👉 Les nationalités surreprésentées dans la criminalité et la délinquance sont-elles les mêmes d’un pays à l’autre ?

Dans l’ensemble oui, et voici un thread à lire et partager sur le sujet ⬇️ pic.twitter.com/jqGzg3BKtt — Marc Vanguard (@marc_vanguard) September 27, 2023

🔎 Méthodo : regardons 2 pays très différents, l’un très latin (🇮🇹), et l’autre très germanique (🇩🇪).

Ces pays publient leurs chiffres de mis en cause par nationalité, que j’ai cumulé sur plusieurs années pour avoir une base de plus de 10 Millions de données (cf aperçu 👇 ) pic.twitter.com/dYyWYTvMmB — Marc Vanguard (@marc_vanguard) September 27, 2023

Dans le total des infractions recensées par chaque pays, on retrouve les mêmes groupes de nationalités surreprésentés de la même manière.

1️⃣ Maghreb : proportionnellement ~10x plus mis en cause vs ressortissants nationaux

2️⃣ Reste de l’Afrique : 6-8x

3️⃣ Afgh. + Pakistan : 4-6x pic.twitter.com/TxQj6B2oE9 — Marc Vanguard (@marc_vanguard) September 27, 2023

On observe en 🇮🇹 et en 🇩🇪 la même particularité concernant les infractions sexuelles : la surreprésentation des Afghans et Pakistanais, qui sont proportionnellement ~15x + mis en cause pour viols que les ressortissants nationaux ! pic.twitter.com/SP1cRZcvYU — Marc Vanguard (@marc_vanguard) September 27, 2023

Concernant la pédocriminalité, le taux de mis en cause des Afghans et Pakistanais se détache encore plus nettement des autres origines migratoires.

Une tendance qui se vérifie à la fois en Allemagne et en Italie ⬇️ pic.twitter.com/XAcZ9XZOjl — Marc Vanguard (@marc_vanguard) September 27, 2023

Concernant les vols, ce sont cette fois-ci les Maghrébins (et les Roumains/Bulgares dans une moindre mesure) qui se détachent, alors que les Afghans et Pakistanais ont des taux de mis en cause bien plus bas.

👉 Encore une fois : même tendance en Italie et en Allemagne. pic.twitter.com/GTEpihWDHV — Marc Vanguard (@marc_vanguard) September 27, 2023

🚨 Les taux de mis en cause des Maghrébins pour vols violents sont même près de 30x plus élevés que ceux des ressortissants nationaux, en Italie, comme en Allemagne 🚨 pic.twitter.com/G1Dt3i4bmG — Marc Vanguard (@marc_vanguard) September 27, 2023

Les fameux facteurs socio-économiques semblent bien insuffisants pour expliquer pourquoi les Maghrébins sont plus de 3 fois plus impliqués que les Afghans dans les vols 🤷‍♂️ — Marc Vanguard (@marc_vanguard) September 27, 2023

Quand on regarde la corrélation statistique entre données allemandes et italiennes, elle est généralement élevée, aux alentours de 0.5 à 0.7 selon les infractions. Exemple ici avec les coups et blessures ⬇️

(J’ai gardé le meilleur pour la fin, ça commence au Tweet suivant !) pic.twitter.com/e8uni1fZiq — Marc Vanguard (@marc_vanguard) September 27, 2023

Le Danemark publie aussi des données, mais avec une définition différente : il s’agit de condamnations, et par origine (immigrés et descendants).

🟣 Et pourtant, la corrélation avec les données de mis en cause par nationalité en Italie est significative ! ⬇️ pic.twitter.com/anUx1uk0ZM — Marc Vanguard (@marc_vanguard) September 27, 2023

Encore plus fort, la corrélation entre données danoises (condamnations par origine) et données allemandes (mis en cause par nationalité) atteint même 0.7 : pic.twitter.com/wzbdnD0adi — Marc Vanguard (@marc_vanguard) September 27, 2023

Une hypothèse prend forme : peu importe le pays et la définition exacte des données, les surreprésentations des différentes populations immigrées sont très similaires partout en Europe de l’Ouest. — Marc Vanguard (@marc_vanguard) September 27, 2023

Certes, certaines nuances donnent espoir.

✅ Par exemple, l’immigration sud-américaine en Allemagne est plus qualifiée qu’en Italie, et significativement moins impliquée dans la criminalité.

Une politique migratoire + exigeante pourrait ainsi contribuer à réduire la criminalité. — Marc Vanguard (@marc_vanguard) September 27, 2023

⚠️ Bien entendu, tous ces chiffres sont à interpréter avec recul, sans haine ni fatalisme. Ils font ressortir de grandes tendances qui ne sont pas des déterminismes.

Tous les immigrés ne sont pas des délinquants, loin de là, et tous les délinquants ne sont pas des immigrés. — Marc Vanguard (@marc_vanguard) September 27, 2023