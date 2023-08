“Le Parisien” a suivi Monica Poli, qui poursuit les pickpockets (très souvent étrangers) à Venise (REPORTAGE)

Elle fait désormais partie du décor de Venise. Quand son habituel « Attenzione pickpockets ! » résonne dans les ruelles étroites de la cité des Doges, les riverains et touristes s’arrêtent, attentifs, tandis que les pickpockets déguerpissent. Monica Poli, 50 ans, cheveux argentés sous un chic chapeau rose, est devenue malgré elle, la nouvelle star de sa ville. Celle qui fait partie d’un groupe de citoyens anti-pickpockets baptisés les « Cittadini non distratti » (traduire citoyens non-distraits en français). Leur objectif : pourchasser et filmer ceux qui s’approcheraient trop près des sacs des touristes