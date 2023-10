Toutes ces innovations européennes qui permirent de passer à l’étape occidentale, en faisant sortir l’Europe de son continent

"L'essor de l'Occident est tout simplement le phénomène historique le plus important du 2ème millénaire après Jésus-Christ". Dans Civilisations, Niall Ferguson, historien 🇬🇧 à Harvard, explique les 6 raisons qui ont permis à l'Occident de conquérir le monde : (1/10)🧵⤵️ pic.twitter.com/yJhFaCpHf5 — Guillaume Gau (@guillaume_ggc) October 26, 2023

1. La Concurrence

La concurrence militaire et économique entre Etats européens a été une source d'innovation. La Chine aurait peut-être pu initier la révol. industrielle, mais la bureaucratie impériale confucéenne etouffa l'innovation.

🗺️: Partage du monde entre 🇵🇹 & 🇪🇸 (1494)

🗺️: Partage du monde entre 🇵🇹 & 🇪🇸 (1494) pic.twitter.com/elAHJd7E0q — Guillaume Gau (@guillaume_ggc) October 26, 2023

2. La Science

La science donna à l'Occident l'élément décisif lui permettant de conquérir le monde : une artillerie puissante et précise. Les Européens inventèrent la science moderne aux XVIe et XVIIe siècle. Dans le même temps, le sultan ottoman interdit l'imprimerie (1515)

3. Loi et propriété privée

Progressivement, l'Etat de droit apparaît en Occident. Garantir la propriété privée incite les individus à investir et se projeter, sans craindre une spoliation autoritaire. Le respect de la règle de droit fut un facteur clé du décollage économique.

4. La Médecine

Le développement de la médecine moderne occidentale a permis de prolonger la vie humaine en Occident et ailleurs.

En 🇫🇷, l'espérance de vie passe de 30 à 45 ans entre 1800 et 1900. Les colonies en profitent : en 1904, la variole est quasi-éradiquée au Sénégal. pic.twitter.com/Y8PRu5rMON — Guillaume Gau (@guillaume_ggc) October 26, 2023

5. La Sociéte de consommation

Rappelons que c'est l'industrie textile qui a amorcé la 1ère révolution industrielle. La société de consommation (synonyme alors de plus de bien-être) est apparue car les ouvrier eurent peu à peu les moyens d'acheter les vêtements qu'ils produisaient

6. L'Ethique du travail

"Les Occidentaux ont été les premiers au monde à associer un travail plus intensif à des taux d'épargne supérieurs", permettant d'enclencher une accumulation soutenue du capital et donc un cercle vertueux d'investissement productif.

Ces 6 caractéristiques ont permis, à partir du XVe siècle, l'essor économique, scientifique et militaire de l'Occident. Elles s'expliquent en partie par des spécificités culturelles propres à l'Occident : liberté de l'individu, état de droit, promotion de l'esprit critique etc..

Face aux succès occidentaux, d'autres civilisations ont adopté certaines de ces caractéristiques qui pouvaient être imitées, en particulier en Asie.

Par exemple, durant l'ère Meiji, le 🇯🇵 adopte un code civil inspiré du code 🇫🇷 et 🇩🇪. pic.twitter.com/EZyc9AN8ZF — Guillaume Gau (@guillaume_ggc) October 26, 2023

En 1871, le pouvoir japonais envoie en 🇪🇺 et aux 🇺🇸 la mission diplomatique Iwakura. L'objectif : étudier les raisons de la réussite occidentale et s'en inspirer pour moderniser l'Etat japonais. Ce sera une réussite car le Japon deviendra un des pays les plus puissants du monde.

Conclusion : soyons conscients de l'identité et des particularités de notre civilisation occidentale et préservons-la.

“Il se pourrait que la véritable menace contre l’Occident (…) vienne de notre méconnaissance de notre propre héritage culturel et de son manque de foi en lui" pic.twitter.com/0q4R7qYrNO — Guillaume Gau (@guillaume_ggc) October 26, 2023