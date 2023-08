Cette femme a fait un trajet de 430 km en voiture électrique.

Bilan :

– 150km d'autonomie sur autoroute

– 1h pour recharger la voiture

– 1 énergie plus chère qu'à la pompe

– temps de trajet plus long

Et bien sûr, c'est beaucoup plus cher à l'achat pic.twitter.com/BHt15Mdzwz

— Réalité Actuelle (@ReaActuelle) August 26, 2023