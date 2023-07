Pour protéger notre #République, il faut armer juridiquement et moralement nos #policiers.

À Mayotte, un policier hors service a protégé la vie de 2 jeunes filles face à une horde de voyous qui l’ont agressé et blessé au couteau et à la machette.

Notre collègue a dû utiliser son… pic.twitter.com/mMQyiwawfp

— Matthieu Valet (@mvalet_officiel) July 26, 2023