On ne dit plus les «émeutiers», on dit les «difficultés».

On ne dit plus «les agresseurs», on dit «les anglais».

On ne dit plus «Mohamed» mais «Mathéo».

Quels sont les autres mots «clairs» qui ont été «adaptés» par la com gouvernementale ? pic.twitter.com/cxlompmStD

