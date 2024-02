Jordan Bardella et Marion Maréchal dans le top 3 des politiques les plus populaires chez les 18-24 ans

Les sondages de popularité mesurent surtout la notoriété c’est à dire la présence médiatique. En ce sens les bons résultats d’ #Attal et #Bardella s’expliquent. En revanche les 9% de #Darmanin sont catastrophiques pour lui: ils montrent l’échec de son ( mauvais) cinéma. pic.twitter.com/r92D8LnjYW

Parmi les personnalités politiques de moins de 45 ans, les deux qui "inspirent le plus confiance" sont Attal et Bardella. Le premier, chouchou des retraités, l'emporte clairement dans la population générale. Le second l'emporte chez les 18-24 ans.

