La diversité ethnique affaiblit la confiance entre les habitants et fait baisser les liens sociaux avec des habitants du même quartier (ÉTUDE)

"Une diversité ethnique élevée dans un quartier est associée à des niveaux plus faibles de confiance entre les habitants et à une tendance plus faible à établir des liens sociaux avec des habitants du même quartier."

Coup dur pour les immigrationnistes.

Source : Lenzi M, Vieno A, Santinello M, Perkins DD. How neighborhood structural and institutional features can shape neighborhood social connectedness: a multilevel study of adolescent perceptions. Am J Community Psychol. 2013

— Je Réinforme (@JeReinforme) August 24, 2023