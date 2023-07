Comprendre les résultats des élections espagnoles du 23 juillet 2023

Le PP obtient 136 députés (33%). Il n’y a pas eu de vague bleue. Tous les sondages pronostiquaient environ 20 députés de plus. C’est un très mauvais score malgré l’apparente « victoire » vendue hier soir par les cadres du parti, danse et musiquette de circonstance à l’appui

VOX obtient 33 députés (12,4%) et maintient une base électorale stable et solide avec plus de 3 millions de voix. C’est un bon résultat pour le seul parti qui a été la cible concentrée de toutes les attaques médiatiques et politiques de la campagne

Les 2,68% perdus par VOX par rapport à la précédente élection de 2019 à cause du "vote utile" n’ont rapporté qu’environ 10 parlementaires de plus au PP, alors que VOX en perd 19. Résultat: la coalition PP-VOX a perdu 9 députés

SUMAR (conglomérat opportuniste de 15 partis de gauche) place 31 députés avec 12,3% des voix. Sánchez pourra s’appuyer sur eux et sur les séparatistes pour tenter de forcer la création d’un second gouvernement Frankenstein en obtenant, à 2 ou 3 voix d’écart, la majorité absolue

C’est un peu plus compliqué pour Feijóo mais pas impossible non plus. Pour l’instant le système est grippé et il est possible qu’aucun gouvernement ne puisse se constituer et que des nouvelles élections aient lieu en novembre/décembre

— Santiago Muzio 🇦🇷 (@santag78) July 24, 2023