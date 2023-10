Suisse : Victoire de l’UDC

Lu sur Le JSL :

“Selon une nouvelle projection de l’institut gfs.bern, la formation de droite dure Union démocratique du centre (UDC), qui a fait campagne contre « l’immigration de masse », « les diktats du genre » et « la folie woke », renforce sa place de première formation politique du pays, avec environ 29% des voix au Conseil national (chambre basse du parlement).

Les Suisses, qui votent en grande majorité par correspondance, étaient appelés à élire leurs 200 députés du Conseil national au scrutin proportionnel.

(…) Le Centre et les Libéraux-Radicaux (PLR) bataillent pour la troisième place, à 14,6% des voix. Loin de leur poussée électorale de 2019, les Verts reculent à un peu plus de 9% et les Vert’libéraux à environ 7%.”