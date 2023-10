Quand on prend les résultats nationaux au test scolaire PISA (2018), les Etats-Unis ont un score moyen, derrière de nombreux pays européens.

Puis on regarde les résultats par groupe ethnique, et on constate que les blancs américains arrivent 7e et les asiatiques américains 3e.… pic.twitter.com/UWt0swyoWq

— Je Réinforme (@JeReinforme) October 21, 2023