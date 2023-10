Mauvais genre : une épidémie mondiale (ENQUÊTE)

Sommes-nous face à une épidémie de transidentité chez les jeunes ? D’où vient-elle et comment expliquer ce phénomène ? Quelles en sont les conséquences ? Qu’est-ce que le transgenrisme ? « Mauvais genre – une épidémie mondiale » le premier documentaire critique de l’idéologie du genre.

« Mauvais genre – une épidémie mondiale » pose la problématique générale, questionne la réalité de cette épidémie et les différents facteurs qui ont concouru à l’explosion des chiffres. Il met en évidence le phénomène des influenceurs trans, la contamination par les pairs, la fragilité spécifique des jeunes autistes/TDAH, des jeunes homosexuels (en particulier des jeunes femmes non conformes aux stéréotypes de genre) et des jeunes avec antécédents psychiatriques vis-à-vis de cette propagande. Ce film déconstruit les arguments des transactivistes et les confronte à la réalité. Il met en évidence que ce qui est présenté comme un mouvement de mode spontané chez les jeunes, de personnes victimisées et brimées, est piloté par de puissantes associations caritatives richement dotées et une stratégie de lobbying redoutablement efficace issue des pays anglo-saxons, qui rayonne dans toute l’Europe de l’ouest.

Sommaire :

5:53 Genre ou stéréotypes de genre ?

15:21 Une idéologie fondée sur le renforcement des stéréotypes sociaux sexuels

21:36 Binarité du sexe et intersexualités

23:34 Rapid Onset Gender Dysphoria

28:48 Recherche attentionnelle

34:51 Contagion sociale

36:24 Fabrication de phobies par l’évitement

38:38 Phallocratie intériorisée

40:15 La plupart des dysphories disparaissent à l’entrée dans l’âge adulte

47:10 Autisme et transidentité

50:39 La Tavistock, une machine à transitionner les jeunes homosexuels

56:50 Les statistiques du taux de suicide

1:04:41 Le transgenrisme, une thérapie de conversion pour homosexuels

1:12:29 La santé des personnes trans aux mains des transactivistes

1:15:33 T comme totalitaire, ou la mutation des grandes associations caritatives LGBT au service exclusif de la cause trans

1:16:44 Le planning familial pourvoyeur de la transindustrie

1:19:17 L’idéologie du genre s’impose dans les grandes entreprises et administrations à travers les programmes dédiés à « l’inclusion » qui excluent toute référence au sexe comme transphobe.

1:23:39 Un programme d’hégémonie mondiale

1:27:05 Une consommation de produits de la trans industrie qui explose chez les jeunes.