Vouvray : les secrets d’un grand vignoble français (REPORTAGE)

Connaissez-vous le 3e plus grand vignoble de France ? Il s’étend sur près de 300 km, avec 57 000 hectares de vignes et rallie les villes de Blois, Nantes, Angers, et Tours qui est au centre de cette région viticole composée vingt-trois appellations. On y retrouve notamment le Vouvray, mondialement connu pour son ses vins pétillants, étalé sur 3 000 ha de vignes qui surplombent la Loire et la vallée de la Brenne. Nous sommes allés visiter le domaine de Laurent et Fabrice Maillet, un vignoble de 35 hectares qui se transmet depuis 4 générations, et vous découvrirez ensuite les vignerons des Tuffolies lors d’une foire aux vins annuelle, et qui a accueilli cette année une 20aine de vignerons.

Source : VA+