Mais à quoi servent donc les voyages de Macron ? (François Asselineau)

“Macron avait annoncé qu’il souhaitait participer au sommet des BRICS qui s’est tenu en Afrique du Sud.

Les BRICS lui ont fait savoir qu’il n’était pas le bienvenu, contrairement à une soixantaine d’autres pays notamment africains.

Encore une fois, par son amateurisme, Macron a ridiculisé la France aux yeux du monde. Et il n’est plus guère le bienvenu dans de nombreux pays, du fait de ses déclarations intempestives ou de ses voyages désastreux : Algérie, Burkina Faso, Brésil, Russie, Australie, Ghana, Comores, République démocratique du Congo, Chine, Hongrie, Mali, Niger, etc.

Pour continuer à faire bonne figure et se donner l’impression d’avoir encore une stature internationale, Macron en est réduit à visiter de petits pays lointains tels que la Mongolie et le Sri Lanka…

Même s’il on apprécie ces pays, il faut reconnaître qu’ils n’ont rien de stratégique pour la France. Il serait beaucoup plus urgent et opportun d’aller en Iran et en Syrie, mais Macron n’y va pas car Washington le lui interdit !

En France comme à l’international, Macron ruine ce qu’il reste de prestige et de puissance à la France.”