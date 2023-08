Avec son DPE et l’interdiction progressive de louer de nombreux logements, l’Union européenne en train de créer une gigantesque crise du logement en France

Je suis exactement dans ce cas. ORPI me demande un DPE pour un T3. Résultat 25 000 € de travaux. Alors que j'en ai déja fais beaucoup. Fin de la blague, la location restera vide.

Combles isolés, extraction cuisine et salle de bain, toutes les fenêtres neuves, cuisine neuve, maison mitoyenne, murs de 60 cm et ça passe pas.😒

Et puis quoi encore.

— Claude Mery (@ClaudeMery1) August 21, 2023