Moins de 12h après son interpellation, l’imam Mahjoub Mahjoubi (deux “épouses” et onze enfants en France) a été expulsé vers la Tunisie. Cette expulsion survient quelques jours après qu’une vidéo ait circulé le montrant en train de tenir des propos jugés anti-France. Son avocat, Me Samir Hamroun, conteste “sur le fond, la forme et la procédure” cette expulsion. “Il souhaiterait rentrer en France. Il est très attaché à la France, il veut continuer son travail”, ajoute-t-il.

Source : BFMTV