20 personnes ont été panthéonisées sous la Ve République, quelles sont-elles et par qui ?

20 personnes ont été panthéonisées sous la Ve République. 🇫🇷



Par président :

De Gaulle : 1⃣

Mitterand : 7⃣

Chirac : 2⃣

Hollande : 4⃣

Macron : 6⃣



Quelques remarques :



– la gauche panthéonise plus. Comme dans d'autres domaines culturels, elle impose ses figures et sa vision du… — Norbert (@norbert_fr) February 22, 2024

20 personnes ont été panthéonisées sous la Ve République. 🇫🇷

Par président :

De Gaulle : 1⃣

Mitterand : 7⃣

Chirac : 2⃣

Hollande : 4⃣

Macron : 6⃣

Quelques remarques :

– la gauche panthéonise plus. Comme dans d’autres domaines culturels, elle impose ses figures et sa vision du monde.

– il y a une accélération des panthéonisation (la moitié sur les 9 dernières années d’un régime qui a 66 ans). Le besoin grandissant de se trouver de nouvelles figures tutélaires n’est pas le signe d’un régime confiant.

– 4 panthéonisés sont nés étrangers (Marie Curie, Joséphine Baker et les deux Arméniens d’hier), soit 20%. Ce qui n’a pas empêché le torchon Libé de titrer “Aux étrangers, la France enfin reconnaissante”.

– 3 étaient de confession juive (15%)

– 12 ont été admis pour tout ou partie en raison de leurs actions ou témoignages de la 2GM (déportés, résistants), dont 9 des 10 derniers. Il y a de toute évidence l’idée que la 2GM aurait refondé la France par la Résistance.

– 1 seul a été panthéonisé comme témoignage de la 1GM (Maurice Genevoix). Marie Curie a servi comme médecin pendant la 1GM, mais c’est plutôt en tant que scientifique qu’elle a été choisie.

– 6 femmes et 14 hommes constituent les 20 panthéonisés.

– sur la dernière décennie, il y a eu 10 panthéonisés : un par an en moyenne. C’est beaucoup trop pour des figures censées incarnées un pays. Les politiques ont réduit le Panthéon à une cérémonie de Ballon d’or et lui font perdre son sens. Les cérémonies comme celle d’hier ne renforcent plus la nation, elles la banalisent.