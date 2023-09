Le quotidien de la ville de Nantes et des Nantais, entre délinquance et grand remplacement… (VIDÉO)

Dans la nuit de lundi à mardi, dans le quartier Bellevue de Nantes/St Herblin, bien connu pour le trafic de stups, deux jeunes hommes qui roulaient sans casque et sans plaque d’immatriculation sur un scooter volé, ont tenté d’échapper à la BAC.

Finalement interpellés, ces deux Algériens en situation irrégulière (déjà connus de la police et visés par des OQTF) ont été placés en GAV et auditionnés par la police.

Le contenu des ces auditions permet de mieux comprendre le climat qui règne dans le quartier Bellevue, à cheval entre Nantes et St Herblin, où un tramway a déjà été attaqué il y a quelques jours par des jeunes qui avaient voulu monter dedans avec leurs deux-roues.

XXX

Voici donc le contenu de ces auditions:

Au conducteur du scooter, âgé de 25 ans, les policiers demandent pourquoi il ne s’est pas arrêté aux injonctions de la patrouille.

Réponse : “parce que je n’ai pas le permis et que je savais que la moto était volée”

Les policiers lui demandent ensuite pourquoi il ne portait pas de casque.

Réponse du conducteur : “j’ai acheté ma moto à Bellevue, et je n’allais pas loin, en plus dans ce quartier, il y a plein de monde sans casque”.

Il précise encore: “ce n’est pas un endroit fréquentable, c’est un endroit où on vend du shit”.

XXX

Les policiers questionnent aussi les deux jeunes hommes (passager et conducteur) sur ce qu’ils font, depuis quand ils sont en France, comment ils vivent, et là aussi les réponses sont intéressants:

Les deux Algériens expliquent qu’il vivent depuis 2 ans en France, qu’ils sont entrés illégalement sur le territoire et qu’ils ont parfaitement conscience d’être en situation irrégulière (de fait, des OQTF leur ont déjà été signifiées !).

Un policier demande alors au passager du scooter: “si la préfecture décide de vous placer en centre de rétention pour vous expulser, avez vous des observation à formuler ?”

Réponse: “je vais me couper la tête”.

Les deux jeunes hommes précisent aussi qu’ils louent pour environ 300 euros un logement dans le quartier, et qu’ils travaillent au noir, l’un comme coiffeur, l’autre comme boulanger (une source locale interrogée me dit qu’il s’agit d’hypothétiques situations professionnelles, généralement présentées pour rester sur le territoire, voire pour obtenir des papiers. Ces jeunes vivent souvent de trafics ou vols d’opportunités).

XXX

Les deux jeunes hommes ont été relâchés à l’issue de leur GAV.

La préfecture a demandé un simple rappel des OQTF, probablement parce que les deux centres de rétention situés à proximité (Rennes et Oissel) sont pleins (Oissel), ou quasi pleins (Rennes).

Côté justice, seul le chauffeur a été poursuivi et s’est vu octroyer une CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), sorte d’alternative aux poursuites en cas de délits mineurs reconnus. Il sera convoqué ultérieurement par la justice.

XXX

Voici pour le côté police/délinquants.

Si on s’intéresse à présent au sentiment des habitants de St Herblin, qui voient ça de l’extérieur, voici ce qu’on trouve comme genre de commentaires sur le site http://ville-idéale.fr, qui propose de noter les villes:

“Ça va faire bientôt 1 an que je vis à St Herblain. Je regrette mon choix de m’installer dans cette ville, c’est extrêmement bruyant. A n’importe quel moment de la journée il y a des feux artifices même tard le soir. Ça devient insupportable, surtout le samedi, ça n’arrête pas de klaxonner pour des mariages ! (…) Quand vous voyez des jeunes sans casque sur les scooters c’est limite normal.”

Ou encore:

“L’insécurité, c’est une catastrophe, on s’est fait vandaliser nos voitures je ne sais combien de fois (…) On entend des coups de feu et de mortier tous les soirs, on espère juste ne pas se prendre une balle perdue. Ca fait des rodéos la nuit, ça crie, ça fait des courses poursuite.”