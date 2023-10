Neuf décisions récentes où des juges se sont pris pour le législateur

2. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’expulsion d’un homme asthmatique, originaire du Bangladesh et sans titre de séjour, car le Bangladesh a un air trop pollué. C’est le principe de « réfugié environnemental » (2020).

3. Le Conseil d’Etat a rétabli le regroupement familial supprimé par le gouvernement Raymond Barre au nom d’un droit (inventé) à la vie familiale normale. Depuis ce jour, le gouvernement français n’a simplement plus le droit de restreindre l’immigration. (1978)

6. Le Conseil d’Etat accepte le regroupement familial en cas de polygamie. La seconde épouse (et ses enfants) d’un polygame béninois pouvait donc le rejoindre en France. (1980)

8. Selon la Cour de Justice de l’Union européenne, être sans papier n’est plus un délit et ne peut même pas faire l’objet d’une garde à vue. (2011)

Toutes ces décisions font aussi écho aux révélations des « juges Soros », grâce au travail de l’ @ECLJ_Official , qui prouve que de nombreux juges de la CEDH sont liés à Georges Soros et sa fondation ultrapolitisée.

J’ose donc poser la question : vivons-nous en démocratie (pouvoir du peuple) ?

— Pierre-Marie Sève (@pierremarieseve) March 24, 2023