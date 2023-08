Carte météo Carte météo

en France en Pologne

Pourquoi en France on met toute la carte de France en rouge avec 27 degrés et en Pologne on y met des soleils alors qu’il fait 30 degrés en moyenne ?

La preuve que la façon dont on met en image… pic.twitter.com/1Bo72VSFMh

— MIKE BOROWSKI (@BOROWSKIMIKE) August 19, 2023