Guédelon : Une aventure médiévale (REPORTAGE)

Plus grand site d’archéologie expérimentale au monde, le chantier du château médiéval de Guédelon, en Bourgogne, qui s’effectue avec des outils, des matériaux et des techniques du XIIIe siècle, porsuit une expérience unique entreprise il y a plus de deux décennies. Au fil des saisons, il aura offert aux “oeuvriers”, comme se nomment eux-mêmes les artisans qui y officient avec l’aide des archéologues, de s’approprier les savoir-faire des bâtisseurs du Moyen Âge. Un public nombreux (300 000 visiteurs en 2017) vient admirer sur le chantier la virtuosité de ces tailleurs de pierre, charpentiers ou forgerons capables de transformer le grès de cette ancienne carrière et le bois de chênes d’une forêt voisine pour élever un imposant ouvrage fortifié. Aventure humaine grandeur nature, la construction rassemble une quarantaine d’artisans, épaulés par des centaines de bénévoles, et par un comité scientifique constitué d’archéologues et d’historiens :

Source : Arte