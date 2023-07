La séquence drag-queen/trans de @JphTanguy et @sebchenu agace au sein du @groupeRN_off.

Un député, ancien proche de @MarionMarechal, souffle : "On n'en peut plus de leurs délires. Crises sociale, énergétique, sécuritaires et eux vont fièrement des défilés de drag-queen…" pic.twitter.com/3SIA0V3bzz

