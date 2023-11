Entretien avec Karl Zéro, lanceur d’alerte sur la pédocriminalité (BISTRO LIBERTÉS)

Karl Zéro est l’invité spécial d’Eric Morillot. On le connait pour ses activités d’animateur Télé et de réalisateur, mais c’est maintenant un lanceur d’alerte sur la pédocriminalité. Il s’est fait l’écho des révélations du tueur en série Patrice Allègre. Et c’est un tournant dans sa vie. Cette affaire lui révèle les connexions entre le monde du pouvoir et la déviance sexuelle. La pédophilie des hommes de pouvoir devient son cheval de bataille. Le jour de la sortie en salle du film “Sound of freedom”, cela ne pouvait être que lui.

Au programme de cet épisode :

1) Pédocriminalité : un tabou enfin révélé ? Comment lutter contre ce fléau ? Quelle est la réalité de la pédocriminalité en France ? Où en sont les affaires en cours ?

2) La liberté d’expression : le combat du siècle ? Quel doit être le rôle des médias dans le traitement de l’information ? Peut-on dénoncer le pire sans être traité de complotiste ?

Source : TVL