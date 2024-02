Quatre millions d’envahisseurs appréhendés à la frontière américaine en 2023 !

Le nombre de migrants appréhendés à la frontière 🇺🇸 (ce qui n'inclut pas ceux passés inaperçus) continue d'exploser, atteignant en 2023 son plus haut niveau historique : quasiment 4 millions en un an. C'est 2x plus que les records du 20eme siècle.

▶️ https://t.co/RVYnVgZFQe https://t.co/gmV7FW5Og8 pic.twitter.com/qXaxGEPuN3