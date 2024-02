L’aide occidentale à l’Afrique est un échec

Depuis 1960, l’Afrique a reçu 1000 milliards d’aide au développement, soit 80x le plan Marshall en Europe après la guerre. Pourtant la richesse par habitant est plus faible qu’en 1970… ( @revueconflits ) pic.twitter.com/l3SYINrzYZ

Le tiers-mondisme me révulse. Cette haine envers tout ce qui fonctionne. Si ton pays est pourri en 2024, alors que les aides internationales pleuvent, que tu as une rente de matières premières et que tu es connecté à l'économie mondiale, ce ne sont pas les autres le problème.