Comparaison du "coût employeur" entre la France et l'Allemagne : un salarié ne coûte moins cher en France que s'il reste au niveau du SMIC, mais dès 1600 euros nets par mois l'Allemagne devient plus intéressante, et l'écart grandit au fur et à mesure.

— Aymeric Pontier (@aympontier) November 16, 2023