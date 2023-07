Drôle : l’adjoint au maire de Paris David Belliard (EELV) en panique face à la Une de “L’Incorrect” sur le délire trans

Non mais c'est quoi cette pub transphobe sur les kiosques parisiens ??? @JCDecaux_France , vous n'avez pas honte d'autoriser ce type de message ? La lgbtphobie n'est pas une opinion, c'est un délit Retirez cette pub de nos rues.

Et ça dure depuis plusieurs jours (🙏 @FabienTipon ) https://t.co/sqZuhzJZj1

Il se réveille une semaine après la bataille. A Paris, en vélo, on ne regarde pas les kiosques à journaux !

Ça évite des évanouissements, des sueurs et des vapeurs et des frayeurs car quoi toute la presse n’est donc pas aux ordres ! Dans ma ville à moi ! Mais quelle horreurrrrr (…

— Martial Bild (@BildMartial) July 13, 2023