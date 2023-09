Cette situation est sans fin si nous n’y apportons pas une réponse ferme. Il y aura bientôt plus d’habitants au Nigéria que dans l’ensemble du continent européen. En parallèle, nous ne faisons plus d’enfants. C’est un sujet historique et vital ! #Lampedusa pic.twitter.com/G02wSuTqX8

— Marion Maréchal (@MarionMarechal) September 15, 2023