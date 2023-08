Belgique: après la fermeture des réacteurs nucléaires de Doel3 (sept 22) et Tihange2 (fev 23) on constate sur 6 premiers mois 2023 une augmentation de 13% des émissions de CO2 de la production électrique vs la même période 2022. ⁦#shame ⁦@Ecolo⁩ https://t.co/D4Jnp7L3lI

— Valerie Faudon (@ValerieFaudon) August 16, 2023