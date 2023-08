Sans Paris et Lyon, la France a le niveau de richesses du Mississippi, l’État américain le plus pauvre

Intéressante comparaison du PIB par habitant en Europe et aux Etats-Unis, avec un niveau de détail selon les régions et métropoles. Hors Paris et Lyon, les français sont au même niveau de richesse que le Mississipi, l'état 🇺🇸 le plus pauvre.https://t.co/mD3XjPQGYY pic.twitter.com/glbZsDb03R

— Aymeric Pontier (@aympontier) August 11, 2023