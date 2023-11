Tous les responsables du désastre français réunis à la marche contre l’antisémitisme

Réunir sur une seule photo tous les responsables du désastre francais: ex présidents, ex premiers ministres, ex présidents du conseil constitutionnel , présidents du Sénat et de l’Assemblée, président du CRIF et des évêques de France: il fallait oser!

pic.twitter.com/o5dFRbIf7k

— Jean-Yves Le Gallou (@jylgallou) November 12, 2023