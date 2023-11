Immigration : au Sénat, LR trahit (encore) ses électeurs

Après les émeutes, l'égorgement du prof et alors que les tensions communautaires atteignent leur paroxysme, la droite et le centre s'entendent pour régulariser des milliers de clandestins. Et ça passe.

Ils ont un peu raison de ns prendre pr des cons.https://t.co/zj6WpczsCW

