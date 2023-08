Drôle : ces Africains demeurés qui pensent que sans l’Afrique, la France ne serait rien… (VIDÉO)

“Il n’y a pas de France sans l’Afrique. Le jour où l’Afrique se libère de la France, la France va s’effondrer en tant que pays. Parce que la France est basée sur tout ce qui est africain. Ils n’ont rien à s’offrir à eux-mêmes. Ils prennent sans cesse à l’Afrique.” Tout le monde… pic.twitter.com/VYFSJQBPuQ — Nathalie Yamb (@Nath_Yamb) August 9, 2023 “Il n’y a pas de France sans l’Afrique. Le jour où l’Afrique se libère de la France, la France va s’effondrer en tant que pays. Parce que la France est basée sur tout ce qui est africain. Ils n’ont rien à s’offrir à eux-mêmes. Ils prennent sans cesse à l’Afrique.” Tout le monde… pic.twitter.com/VYFSJQBPuQ — Nathalie Yamb (@Nath_Yamb) August 9, 2023 Mdr rappelez nous dans quel sens vont les flux migratoires ? — ℂ𝕠𝕞𝕞𝕒𝕟𝕕𝕖𝕣𝕋𝕠𝕣𝕖𝕟𝕟 ☄️ (@ComTorenn) August 9, 2023 « Le continent africain ne représente plus que 5,3 % du commerce extérieur français et les 15 pays de la zone franc, 0,6 %. Une réalité très éloignée du cliché populaire d’une chasse gardée économique française en Afrique. » – Viallet, L. (2021, February 23). Opinion: Non, les… — Arnaud T. Mylle, MBA (@mylle_mba) August 10, 2023

En savoir plus sur ce Julius Malena :

“En 2010 et 2011, il est successivement condamné par la justice sud-africaine pour incitation à la haine, la première fois pour apologie du viol et la second fois pour avoir appelé à tuer les fermiers blancs.

En 2018, il est accusé de racisme par la Commission sud-africaine des droits humains (SHARC).

En 2023, sa chanson Kill the Boers (littéralement : « Tuez les Boers ») provoque un tollé et est décrite par des commentateurs politiques de droite comme une chanson raciste et un appel au génocide. Malema avait préalablement affirmé que les paroles de la chanson ne doivent pas être prises dans leur sens littéral pour l’instant (« We will not slaughter whites… for now »)”