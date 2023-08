Cherbourg (Cotentin) : Oumar, 18 ans, viole à plusieurs reprises avec un balais de 75 cm une jeune femme de 29 ans, et finit par lui défoncer les poumons…

Nous avons affaire à une bête sauvage :

Les gens ne savent pas ce que cela veut dire. Mais globalement il a perforé le vagin et l’utérus avec le manche à balais, lui a éclaté les organes du ventre, a passé la séparation musculaire entre le ventre et le thorax et lui a défoncé les poumons, pendant qu’elle était… https://t.co/7EroiZWWzp — Dr Thomas NΞNNINGΞR (@T_Nenninger) August 11, 2023

🔴 L’auteur d’un viol accompagné d’actes de tortures et de barbarie sur une femme, dont le pronostic vital est toujours engagé, a été interpellé chez sa mère à Cherbourg en Cotentin (Manche), ce jeudi. Le suspect, Oumar N., 18 ans, Français, connu au TAJ, a été confondu par une… — Amaury Brelet (@AmauryBrelet) August 11, 2023

C’est pire. Un empalement c’est une fois. La c’est un empalement à répétition, avec la volonté de détruire méthodiquement tous les organes qu’il a pu atteindre, de l’intérieur. Et honnêtement, il en faut de in acharnement pour passer le diaphragme et arriver jusqu’aux poumons et… — Dr Thomas NΞNNINGΞR (@T_Nenninger) August 11, 2023

Je visualise ce qui lui est arrivé, et c’est l’un des actes de torture les plus inhumains dont j’ai entendu parler.

Se faire perforer encore et encore les organes de l’intérieur. La douleur paroxystique, sans cesse ravivée. Se sentir mourir et voir son bourreau jubiler et… — Dr Thomas NΞNNINGΞR (@T_Nenninger) August 11, 2023