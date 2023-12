Pour faire cesser les attentats islamistes, Gérald Darmanin annonce la dissolution d’Academia Christiana, un mouvement de formation catho tradi…

Théorème de @GDarmanin : plus il est en échec sur la sécurité et l’islamisme plus il tape sur la giga-droite pour faire diversion.

Bon et du coup est-ce que monsieur Darmanin peut arrêter de faire durer le suspens et dire quels sont les autres groupes dissous ?

Academia ne pose aucun problème dans notre pays.

Ils sont catholiques, et ?

Ils sont enracinés, et ?

Ils sont localistes, et ?

Ils sont efficace dans leurs actions, et ?

Quand Darmanin était jeune il était pourtant très content de participer à des camps de « natio » pour se… https://t.co/MULWbsm8aL

— Stanislas Rigault (@stanislasrig) December 10, 2023