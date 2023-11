Purée, on me ne l'avait jamais faite celle ci . Je commande un VTC pour aller chez le Médecin chez qui j'avais RDV ce matin, et quand il arrive, il refuse de me convoyer parce que "j'ai un tête de Juif" … ce que je ne suis pas et quand bien même, j'ai envie de gerber. Lille.

— LilloisSanguin (@Franck831840) November 9, 2023