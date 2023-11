Cette carte thermique fascinante (issue d'une étude de 2019) indique que les conservateurs consacrent la majorité de leur empathie et de leur attention à leur famille et à leurs amis, tandis que les gauchistes se préoccupent davantage des plantes, des arbres et des entités… pic.twitter.com/xAI7NY0PZ8

— Jean Reinfort (@JeanReinfort) November 7, 2023