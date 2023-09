Selon la dernière enquête de Viavoice pour Libération, seuls 18% des français pensent encore que le RN est plus dangereux que LFI. Et en tout, 64% des français pensent que LFI est un mouvement politique aussi dangereux, voire plus dangereux, que le RN.

— Aymeric Pontier (@aympontier) September 7, 2023