Voici les capacités de production des usines de batteries électriques ouvertes, en construction, et en projet en Europe : on voit que l'Allemagne et, de façon surprenante, la Hongrie, ont pris le dessus. La France est en 5eme position, après la Norvège.

— Aymeric Pontier (@aympontier) November 9, 2023