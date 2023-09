La France est toujours à ce stade le 3eme pays aidant le plus l'Ukraine, quand on inclut ce qu'on donne via les institutions européennes (et qui apparaît rarement dans les comparaisons internationales). Le montant de notre aide a triplé depuis novembre.

▶️ https://t.co/0w553vOkFi https://t.co/heQM2gGbUf pic.twitter.com/MXEY5LYKqZ

— Aymeric Pontier (@aympontier) September 8, 2023